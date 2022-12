Manovra | Cangiano FdI | “Grazie al ministro nessuna scuola chiusa in Campania”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Se non fosse per il fatto che certe dichiarazioni provengano da un presidente di Regione, ci sarebbe quasi da ridere: il governatore dellaVincenzo De Luca dimostra di non aver compreso quanto illustrato daldell’Istruzione Giuseppe Valditara sul dimensionamento della rete scolastica previsto dalla Riforma 1.3 della Missione 4 – C1 collegata al Pnrr”. Così, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Gimmi, componente della commissione Cultura della Camera dei Deputati. “Nella sostanza infatti nessuno dei 40.466 plessi scolastici presenti in Italia verrà fisicamente chiuso. Il che significa che nessun alunno dovrà lasciare il proprio Istituto per recarsi in quello del quartiere o del paese vicino – spiega – E nessun taglio ci sarà in relazione agli organici già determinati. Ciò ...