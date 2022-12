Lombardia | uniti vincere si può

Corriere Milano

...si vince, sempre', ha commentato il portavoce Enrico Pezzoli, presidente di Como Acqua. "... Water Alliance Acque diè composta da Acque Bresciane, Alfa, BrianzAcque, Como Acqua, Gruppo ...... Gino riuscì completare gli studi di Medicina, specializzandosi negli Stati. A portarlo in, prima a Trescore e poi a Cazzago, fu l'amicizia con Fabrizio Rigamonti (l'ex sindaco di ... Lombardia, le 23 case-alloggio per persone con Hiv e Aids a rischio chiusura: operatori e pazienti uniti nella protesta Milano, 3 dic.(Adnkronos) - Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Pd, già assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano nella giunta Pisapia prima e nella giunta Sala poi, ha ...«Non nascondiamoci, non ce lo possiamo davvero più permettere: Regioni con un ruolo chiave per la sanità italiana, come lo è la Lombardia, oggi si ritrovano più che mai senza infermieri a sufficienza ...