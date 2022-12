Calciomercato.com

Commenta per primo Romelu Lukaku non farà vacanze, dopo l'eliminazione dal Mondiale col suo Belgio . L'attaccante dell'rientrerà a Milano e dopo alcune ore di riposo tornerà ad allenarsi alla Pinetina: lavorerà singolarmente per raggiungere il top della condizione ed in tal senso dovrebbe saltare il ritiro di ...Dopo la delusione dell'eliminazione del Mondiale in Qatar, Romelu Lukaku rinuncia alle vacanze per tornare ad allenarsi ad Appiano Dopo la delusione dell'eliminazione del Mondiale in Qatar, Romelu ... Inter, niente Lukaku a Malta: la data del rientro e tutto sulla ripresa degli allenamenti In occasione del vernissage della mostra “Luce d’autunno”, che avrà luogo alla IBC di Lugano il 19 settembre, una imprenditrice nel campo del vino, Anna Ehrbar, offrirà agli ospiti una degustazione di ...Il calciomercato della prossima estate potrebbe regalare un colpo a sorpresa con un giocatore bianconero che potrebbe trovare l’accordo con l’Inter. Il gradimento dei nerazzurri è chiaro da tempo. Un ...