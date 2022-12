Ballando con le stelle 2022 | quando torna in onda su Rai 1

(Di sabato 3 dicembre 2022)incon lesu Rai 1? Il programma ieri sera, 2 dicembre, ha visto la messa indella nona puntata. La decima non sarà trasmessa il 10 dicembre, ma bensì sabato 17 dicembre. Il programma di Milly Carlucci infatti si prenderà una breve pausa di due settimane. Il motivo? Per lasciare spazio ai Mondiali Qatar. Dal 17 settembre lo show riprenderà la sua solita collocazione: sabato sera alle ore 20,35. Quante puntate Abbiamo vistoincon le, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in11 puntate, tutte in diretta il ...

Come in ogni puntata dile Stelle che si rispetti, non potevano mancare le polemiche. E, soprattutto, non poteva mancare uno scontro tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli . Orami, infatti, è diventato un ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dale stelleE allora ecco l’esame di maturità di Benji e Joshua. Ecco l’incontro con Michela, la ragazzina ipoudente (Michela Scaramuzza, notata mentre ballava in un video sulla pagina Facebook di Sos Levrieri).Quando torna in onda Ballando con le stelle 2022 su Rai 1 Il programma ieri sera, 2 dicembre, ha visto la messa in onda della nona puntata. La decima non sarà trasmessa il 10 dicembre, ma bensì ...