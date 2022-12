Alex Di Giorgio parla di omofobia e dell’outing dell’ex | lacrime a Ballando

Corriere dell'Umbria

Ad approdare direttamente in finale sono state le coppie Ema Stokholma - Angelo Madonia, Gabriel Garko - Giada Lini eDi- Moreno Porcu, ma allo spareggio nessuno è stato eliminato : il ...La coppia di uomini, compostaDie Moreno Porcu, accede alla finale di Ballando con le stelle 2022, ... Alex Di Giorgio e l'omosessualità: "L'ho detto con timore a mia madre. Nello sport mai accettato" "Credo che se anche un solo genitore, guardando Ballando con le Stelle ha capito che due ragazzi gay che ballano è una cosa normale, questa per me è la vera vittoria".Nella seconda finale di Ballando con le stelle, nessuna eliminazione. Primi in classifica Alex Di Giorgio e Moreno Porcu.