TEAMGROUP | ecco le schede di memoria T-CREATE EXPERT

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 dicembre 2022), ha annunciato duedidi fascia alta per la creazione di video e fotografie professionali ad alta definizione, entrambe classificate IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua Con la crescente popolarità della creazione di media visivi, la registrazione video e le riprese fotografiche sono diventate sempre più professionali. Per soddisfare la domanda di soluzioni di archiviazione multimediale affidabili e di alta qualità, T-, il sub-brand creatore di, ha annunciato duedidi fascia alta per la creazione di video e fotografie professionali ad alta definizione, entrambe classificate IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua: la T-SDXC UHS-II U3 V90 Memory ...