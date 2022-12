Sci alpino | startlist Discesa Beaver Creek oggi | orario | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Prende il via ufficialmente il fine settimana di(Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2022-2023. La tappa che andrà a concludere la trasferta nordamericana, si aprirà con la prima delle due discese in, mentre domenica con il superG calerà il sipario. La prima prova veloce sulle nevi del Colorado prenderà il via alle ore 18.15 italiane (le ore 10.15 locali) e ci regalerà grandissimo spettacolo, su una pista complicata e selettiva come la “Birds of Prey”. Un tracciato particolarmente insidioso che, come si è visto a livello storico, non ha mai portato particolari grandi notizie ai colori azzurri. L’ultimo successo è datato 2012 in superG con Matteo Marsaglia, mentre Dominik Paris è salito una sola volta sul podio. Il nostro portacolori andrà, quindi, a caccia di ...