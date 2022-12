Qatar 2022 | errori e lacrime | i Mondiali da dimenticare di Lukaku

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il pugno al vetro della panchina a fine gara, le. Può essere riassunta così la rabbia e l’amarezza di Romelu, attaccante dell’Inter e del Belgio, dopo la clamorosa eliminazione nella fase a gironi dicoi ‘diavoli rossi’ che chiudono terzi il girone F alle spalle di Marocco e Croazia dopo lo 0-0 contro i vice-campioni del mondo. Una partita piena di rimpianti per ‘Big Rom’ contro la Croazia, il 29enne è stato gettato nella mischia dal tecnico Roberto Martinez a inizio ripresa per sbloccare la gara che nella prima frazione di gioco aveva visto i belgi sprecare diverse occasioni da gol. E conil copione non è cambiato evidenziando troppisotto porta: il primo un colpo di testa bloccato dal portiere, al 60? un palo centrato da buona ...

Si assegnano gli ultimi posti per gli ottavi con le partite che chiudono i gironi G e H. Spicca la grande sfida tra Ghana e Uruguay , rivincita del famoso quarto di finale di 12 anni fa in Sudafrica ...Mondiali: l 'Africa sogna Non che quelle di oggi scherzino, almeno a giudicare dalla tavolozza di colori e sapori che mettono sul piatto. Che cosa vuoi dire di (ore 16) che non si ...Stasera Serbia e Svizzera si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale del mondiale: sono quattro i granata coinvolti ...«Tifosi del Giappone ripuliscono le tribune dello stadio dopo vittoria con la Spagna» (Photo Ansa, 1.12.2022, ore 22.38) *** Non sappiamo quale sarà il risultato finale ...