(Di venerdì 2 dicembre 2022) () - Valorizzare le migliori produzioni di fotografi, amatoriali e professionali, e dei più promettenti content creator: la missione deltorna con la sua, vinta da Max Cavallari. Il vincitoreè Max Cavallari, che si aggiudica i titoli di “dell'anno”, “Fotografia dell'anno” e “Fotogiornalismo”, la categoria giudicata da. Fotografo documentarista bolognese, collaboratore per le principali testate e rivistene e internazionali e autore del proprio profilo Instagram, Cavallari vince con la seguente motivazioneCommunication Manager del Gruppo ...

Questa la descrizione della nuova categoria proposta per ilfotografico2022: "Succedono cose, che diventano fatti e che a loro volta vengono resi notizie. Abbiamo deciso di introdurre ...E per ringraziare i moltissimi appassionati, fotografi eche hanno partecipato inviando gli scatti delle loro vacanze, Múses ha deciso di offrire a tutti un! Tutte le persone che hanno ... Premio Igers Italia 2022: proclamati i vincitori della decima edizione con Adnkronos in giuria Roma, 25 nov. Adnkronos) – Il premio fotografico nazionale di Igers Italia giunge alla sua decima edizione. Il premio conosciuto e atteso da molti permette a fotografi amatoriali di mettersi alla prov ...