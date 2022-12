Obbligo vaccinale | per la Corte Costituzionale è legittimo | bocciati i ricorsi dei no vax

Inutile tornare all'di mascherina, per Bassetti: 'La mascherina - ha spiegato - ha inciso in maniera importante, se noi non abbiamo visto l'influenza per tre anni e' perche' abbiamo usato le ...A proposito di Tromboni , è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale sull'. Così abbiamo scoperto che per i giudici della Consulta sospendere dal lavoro e dallo stipendio coloro che non si sottopongono a un trattamento sanitario obbligatorio è ...Arrivata la decisione della Consulta sui ricorsi contro l'obbligo vaccinale. La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'obbligo per alcune categorie professionali e over 50. Al primo posto è stat ..."Allo Stato riscuotere le multe" dagli Over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid "potrebbe costare di più di quello che poi ne potrebbe derivare" ha dichiarato a Sky Tg 24.