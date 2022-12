Moggi sbotta | “Tutti contro la Juve e gli altri…”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lucianoparla dellantus attaccata su più fronti, principalmente su quello giudiziario con la Procura di Torino in prima linea. L’ex direttore della, Lucianoa tuttodice: “Bisognerebbe conoscere a fondo i documenti. Detto questo, lantus è diventata un giocattolo per. Viene accusata di ogni genere di cosa e non si difende. E quindi chiunque è autorizzato a dire ogni cosa possibilela, tanto non ci sono interlocutori contrari. E con questo sistema siamo arrivati ad avere sul banco degli imputati solo lantus. E gli altri possono fare quello che vogliono, tanto c’è già la. Da questo punto di vista Calciopoli insegna“. Crede che rispetto al 2006 ci ...