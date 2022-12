Harry & Meghan | anatomia di un amore

Leggi su panorama

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempismo. Casualità. Coincidenze. L’ultimo atto di una faida fra fratelli. Il lancio, giovedì sera, del primo trailer di, docuserie Netflix, ha sostanziato le teorie più disparate. E una, su tutte, ha prevalso. Non ci sarebbe nulla di spontaneo nell’annuncio della piattaforma., il suo primo trailer, l’esordio previsto per l’8 dicembre sarebbero figli di un disegno preciso, malevolo a tratti: oscurare il tour americano dei cognati più amati, di William, re in pectore, e della sua regina, Kate Middleton, per riabilitare agli occhi dei sudditi il buon nome dei Sussex.Markle vorrebbero un’altra chance, l’occasione di raccontarla da sé la propria storia. Lo ha detto l’ex attrice, nel primo trailer della ...