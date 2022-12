Agenzia ANSA

britannici si sono ancora una volta scatenati contro Harry e Meghan accusandoli di aver voluto sabotare la visita ufficiale negli Usa dei principi di Galles col lancio del trailer sulla loro ...Pioggia di critiche sui Sussex, su Netflix sei puntate a partire dall'8 dicembre in cui spiegano le ragioni del divorzio dalla Casa ... Gb: tabloid contro Harry-Meghan, boicottano principi Galles - Europa (ANSA) - LONDRA, 02 DIC - I tabloid britannici si sono ancora una volta scatenati contro Harry e Meghan accusandoli di aver voluto sabotare la visita ufficiale negli Usa dei principi di Galles col lancio del trailer sulla loro serie Netflix. L'accusa dei giornali è di aver pubblicato l'anticipazione per rovinare la concomitante visita in America dell'erede al trono e della moglie: "Lo hanno fatto apposta: oramai sono peggio dei Kardashian"