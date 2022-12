Frana a Ischia | manca l' ultima dispersa | si scava sotto la pioggia Via all' evacuazione

(Di venerdì 2 dicembre 2022) I soccorritori cercano il corpo di Maria Teresa Arcamone, 31 anni. Meteo in peggioramento: allerta gialla dal pomeriggio. Predisposta l'preventiva per più di 1000 residenti dalla zona ...

Dalle ore 16 di venerdi' 2 dicembre diventera' operativo il 'Piano speditivo di protezione civile' che prevede l'allontanamento temporaneo dalle aree interessate alladel 26 novembre. L'ordinanza e' stata firmata dal Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra. Il piano, che e' scattato dopo l'allarme gialla diramato dalla ...I soccorritori cercano il corpo di Maria Teresa Arcamone, 31 anni. Meteo in peggioramento: allerta gialla dal pomeriggio. Predisposta l'evacuazione preventiva per più di 1000 residenti dalla zona ...Lo ha detto Giovanni Legnini, commissario per l’emergenza di Ischia, nel corso di una conferenza stampa. (LaPresse) Le operazioni rese difficili dalla pioggia. Vigili del fuoco impegnati nelle ...Solo ieri sono stati ritrovati altri tre corpi a Casamicciola, piccolo borgo di Ischia dove il 26 novembre scorso una frana dal monte Epomeo ha inghiottito o danneggiato 30 case. (La Stampa) Il ...