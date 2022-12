De Maggio | “Juventus | roba grossa nel faldone Cose mai viste nella storia del calcio”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Valter Dedichiara che c’ènelrelativo alla, conmaidelValter Derisponde con verve al commento di un tifoso che chiedeva di non parlare della buferaattraverso Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Il conduttore della trasmissione radiofonica spiega perché si parla non solo di Napoli ma di tutte le vicende che riguardano l’attualità, dal Mondiale alla bufera: “Un giornalista ha il dovere di dire la verità e mettere in evidenza lecome stanno. Non si provi nemmeno per un po’ a voler coprire certe. Quindi diciamo tutto quello che leggiamo ...