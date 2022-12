Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 1 dicembre 2022

(Di venerdì 2 dicembre 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 l’approfondimento calcistico Il Circolo dei Mondiali ha totalizzato 2276 spettatori (share 12.60%); su Canale5 la serie tv Passaporto per la libertà ha avuto 1691 spettatori, 11.63% di share. Il film Mi presenti i tuoi? su Italia1 ha portato a casa 1004 spettatori (5.73%); su Rai2 il talk show Che c’è di nuovo ha totalizzato 539 spettatori (3.45%), mentre su Rai3 il film Confusi e Felici ne ha avuti 1308 (7.03%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha interessato 1143 spettatori (8.49%) e su La7 il programma di attualità ...

