Vitulazio | una giornata dedicata all’applicazione del microchip ai cani

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Domenica 4 dicembre, in Piazza dei Vitulatini nel Mondo (area mercato), dalle ore 9.30 alle ore 12.00 si svolgerà lagratuita del. Il Comune di, in collaborazione con l’ Asl di Caserta, nell’ambito di un progetto di più ampio respiro finalizzato alla lotta al randagismo, promuove ilday come azione volta a sensibilizzare e tutelare la salute degli animali. L’obbligo delper iè un metodo efficace di lotta al randagismo perché consente sia di identificare ipresenti sul territorio, sia di riportare a casa ismarriti scoraggiando l’abbandono e la vendita in caso di furto. ...

