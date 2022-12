Spagna | 5 buste-bomba | spedite anche a Sanchez e ambasciata ucraina “Hanno tutte contenuto simile”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Cinque lettere con materiale esplosivo inviate prima al premier spagnolo Pedro Sz, poi all’ambasciatore ucraino a Madrid Serhii Pohoreltsev, alla società che produce armi Instalaza, alla base aerea di Torrejón de Ardoz e al ministero della Difesa.con “busta e”. I servizi di sicurezza del Ministero della Difesa spagnolospiegato che le cinqueagli altrettanti destinatari sono state inviate dal territorio nazionale spagnolo.tranne quella spedita a Instalaza che, ha dichiarato la delegata del governo spagnolo in Aragona, Rosa María Serrano, risulta sia stata spedita “apparentemente” all’. La fabbrica di armi ha inviato materiale militare a Kiev per ...

Le altre- bomba - Tra mercoledì e giovedì sono state recapitate altre tre- bomba. L'ultima, al ministero della Difesa, è già stata fatta detonare in maniera controllata. Un plico è dall'Ucraina e dagli Stati Uniti in. La Moncloa ha rivelato che una di queste spedizioni è stata intercettata il 24, espressamente indirizzata al Primo Ministro, Pedro Sánchez. Una busta contenente materiale pirotecnico è stata inviata anche al premier spagnolo Pedro Sanchez, il 24 novembre, presso la Moncloa (la sede della presidenza). Lo si apprende dal ministero dell'Inte ...