Roma-Odriozola | incontro a Trigoria con l'entourage | affare vicino

Mercato, due priorità. Risolvere la grana Karsdorp e regalare a José Mourinho un paio di innesti per ... Per sostituire l'ex Feyenoord piacciono gli spagnoli, Bellerin e Fresneda, mentre a ...Tiago Pinto pensa al mercato di gennaio per rinforzare la rosa della. La tournée in Giappone ha messo in evidenza i limiti tecnici della squadra giallorossa. Le ... Il primo è Alvaro, ...#ASRoma are interested in Alvaro #Odriozola, who could leave #RealMadrid in January. Positive first talks with the intermediary of the deal in the last hours. #transfers La Roma fa sul serio per ...Per il dopo Karsdorp si fa sempre più largo l’ipotesi Odriozola #ASRoma are interested in Alvaro #Odriozola, who could leave #RealMadrid in January. Positive first talks with the intermediary of the d ...