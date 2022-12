Perché Jenna Ortega non poteva sbattere le ciglia mentre interpretava Mercoledì Addams

(Di giovedì 1 dicembre 2022)(alias) ha uno sguardo cupo, penetrante e…perenne. Vi siete accorti che non chiude (quasi) mai le palpebre? Sappiate che non è un caso

... che ha spiegato: " Dopo aver provato una scena in cui non ha sbattuto le palpebre, Tim Burton era così innamorato del risultato che ha detto aOrtega di non farlo più durante le riprese di ...... i co - showrunner Alfred Gough e Miles Millar pensano già in grande (anche, diciamolo, il ...già pensato a una storia di almeno tre o quattro stagioni per la sua Mercoledì interpretata da...