L’indiscrezione | De Girolamo con FdI alle Europee | poi l’assalto alla Regione

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima le, nel 2024. Poi la corsa al trono di De Luca, nel 2025. Sarebbe questo il futuro politico immaginato per Nunzia Deda Giorgia Meloni. Fantapolitica? Non per Dagospia che pochi minuti fa ha lanciato la clamorosa indiscrezione. Il sito curato da Roberto D’Agostino parla di “trattiva ben avviata“. Per l’ex ministro delle Politiche Agricole, l’attuale Presidente del Consiglio avrebbe in mente un doppio passaggio: prima Bruxelles, con una candidatura nella lista di Fratelli d’Italia e poi palazzo Santa Lucia come nome del centrodestra. Un percorso che la premier avrebbe studiato anche per “sbarrare la strada a Fulvio Martusciello”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.