La guerra è figlia della tirannia | chi vuole combatterla deve combattere i tiranni

(Di giovedì 1 dicembre 2022) «Imputato Naval’nyj, può fare la sua ultima dichiarazione». Se mi avessero dato dei soldi ogni volta che ho sentito questa frase, sarei ricco da un pezzo anche con il crollo del rublo. Tutte queste “ultime” dichiarazioni mi divertono persino, lo confesso. “Se è davvero l’ultima dichiarazione, perché non fa che parlare e parlare e parlare e parlare?”: qualcuno che sgrana gli occhi e lo pensa ci sarà sicuramente. Sarò franco: all’inizio di questo processo ho pensato seriamente di rinunciarci, alla mia ultima dichiarazione. Quante volte può essere l’ultima, eh? Poi ho deciso di farla comunque, e questo perché “l’ultima dichiarazione” è davvero una cosa fuori dell’ordinario. Per l’ultimo giorno di apertura di un negozio cosa scrivono? Non “saldi”, ma “fuori tutto”. E un sacco di gente entra e compra qualcosa. Allo stesso modo, l’ultima dichiarazione è l’opportunità di tirare fuori tutto ...