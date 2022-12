Ischia | bozza dl | 10 mln a Protezione civile | sospesi tributi e udienze processi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Versamenti tributari e cartelle esattorialinei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno fino al 30 giugno 2023;dei procedimenti civili e penali pendenti "rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022", escluse alcune fattispecie, tra queste le "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari"; ripristino del "Fondo regionale di", finanziato, "per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni". Sono questi i pilastri contenuti nelladel nuovo dlapprovato dal Cdm questa sera, dopo un primo provvedimento varato domenica scorsa, a poche ore dal dramma che ha messo in ginocchio l'isola. La ...

... materiali ed equipaggiamenti militari" all'Ucraina: questo prevede ladel decreto legge all'...A poco meno di una settimana dalla tragedia che ha colpito, il Consiglio dei ministri ...CASAMICCIOLA:DL, 10 MILIONI E VERSAMENTI SOSPESI Altri 10 milioni per gli interventi di Protezione civile nelle aree colpite dalla frana ae stop ai versamenti tributari, delle cartelle ...Sono questi i pilastri contenuti nella bozza del nuovo dl Ischia approvato dal Cdm questa sera, dopo un primo provvedimento varato domenica scorsa, a poche ore dal dramma che ha messo in ginocchio ...La frana di Casamicciola a Ischia non è un evento improvviso, ma una tragedia causata da fattori prevedibili come crisi climatica, dissesto ...