Fondazione Open | ministro Nordio decide ispezione alla procura di Firenze

Il question time odierno del senatore Matteo Renzi al ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avuto come tema la complicata vicenda relativa all'indagine sui finanziamenti alla. 'C'è ...Da un paio di giorno è pubblica la classifica Eduscopio 2022,la guida interattiva dellaAgnelli per aiutare le famiglie a scegliere l'istituto migliore per i propri figli in ...tempo di...Matteo Renzi in Senato – Nanopress.it Durante l’incontro di oggi al Palazzo Madama, dopo aver trattato della questione riguardante la frana avvenuta a Ischia, nel pomeriggio si è discusso ...Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo a un'interrogazione di Italia viva relativa all'inchiesta sulla fondazione Open, ha assicurato che il ministero da lui capitanato… Leggi ...