DC Extended Universe | su quali supereroi si punterà?

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Un enorme banner della DC Films, presente al Comic-Con di São Paulo, presenta cinquedel pantheon DC Comics. Ovviamente un segno che su quelli siin futuro, nella nuova dirigenza DC, con James Gunn-Peter Safran. Chi c’è quindi in questo banner? Susi? DC Comic, Black Adam: collante”emotivo” del nuovo DCBlack Adam, Dc Comic -Photo Credits:bastaste.itSi punta su Wonder Woman, Batman, Black Adam, Aquaman e Superman? Le presenze del banner sicuramente non sono ovvie. L’importanza della Wonder Woman di Gal Gadot e dell’Aquaman di Jason Momoa, nel contesto del DC, non è mai stata discussa. I loro film ...

ComingSoon.it

... il Comic - Con del Brasile, può suggerire ai fan attenti su quali supereroi si punterà in questo momento di cambio ai vertici, delicato per capire la tenuta del DCsotto la nuova ...Il DCsta, come ormai noto, vivendo una vera e propria rivoluzione organizzativa così da migliorare alcuni aspetti dell'intera struttura e portare sempre più contenuti soddisfacenti ai fan ... DC Extended Universe, in un banner i supereroi che contano per la DC Films Al ComiCon di São Paulo un enorme banner della DC Films presenta cinque supereroi del pantheon DC Comics: segno che su quelli si punterà in futuro nella gestione Gunn - Safran. Quali sonoWarner Bros Television e Amazon si stanno avvicinando a un possibile accordo dedicati a una serie di nuovi contenuti animati DC.