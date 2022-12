Cielo sereno mattina e pomeriggio | si copre in serata

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 dicembre 2022)inta e nel primo, per poi coprirsi in. Le temperature minime sfiorano lo zero, mentre le massime arrivano intorno agli 8 gradi. Ecco le previsioni del tempo di Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo. Giovedì 1 dicembre 2022 Tempo Previsto: al mattino cieli poco nuvolosi su tutta la regione con nebbie diffuse sulla medio/bassa pianura, in progressivo diradamento. Nelnuvoloso sulla bassa pianura, ampie schiarite su tutti gli altri settori con cieli poco nuvolosi. Nella sera parzialmente nuvoloso sulla medio/bassa pianura, poco nuvoloso altrove.Temperature: minime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 1 e 3°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente ...