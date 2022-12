Carburanti | quanto costerà un pieno con la riduzione taglio delle accise

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) I prezzi deisono in leggero calo, anche se da dicembre verrà ridotto ila cura del Governo Meloni. In questo articolo vi avevamo parlato che ilpasserà da 30,5 cent a 18, 3 cent di euro per benzina e diesel: questo significa che fare undi carburantedi più a partire dal prossimo mese di dicembre. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, si è espresso negativamente circa ladel, che finirà col gravare in modo pesante sulle tasche degli italiani e di conseguenza sull’inflazione, anche se l’Esecutivo non ha apportato modifiche al regime per gli ...