(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo lo straordinario exploit in casa dell’Emma Villas Siena, gli uomini di coach Di Pinto giocano di nuovo in trasferta, sul campo dell’imbattutaPerugia. Antonov: “Servirà il nostro miglior gioco per tener testa agli umbri” La Gioiella Prisma Taranto, dopo la bella vittoria a Siena di domenica scorsa, sarà nuovamente impegnata in trasferta, sabato pomeriggio 3 dicembre alle 16, in anticipo televisivo su Volleyballworld.tv, aldi Perugia nella sfidalaindiscussa di questo campionato, la SirSusa Perugia, imbattuta con 30 punti (su 30 disponibili) vincitrice della recente edizione della Supercoppa disputata a Cagliari.La squadra del presidente Sirci, guidata da coach Anastasi, gioca unache durante questa ...

Lega Pallavolo Serie A

...scende in campo dopo la partita saltata contro l'Orlandina Basket per black - out e lo fa al... I lombardi provano ad accendere i motori ma Ianelli spegne ogni tentativo d'con una tripla ......scende in campo dopo la partita saltata contro l'Orlandina Basket per black - out e lo fa al... I lombardi provano ad accendere i motori ma Ianelli spegne ogni tentativo d'con una tripla ... Assalto al Pala Barton: contro la capolista Sir Safety Susa per una pallavolo “stellare” Tre eventi sportivi, duemila persone che – tra atleti, staff e accompagnatori – hanno preso d’assalto il paese: Capoterra si conferma ancora una volta luogo ideale in cui ospitare manifestazioni di ca ...GIAVE. È di circa un milione di euro, secondo le prime stime, il bottino dell'assalto al portavalori della Vigilpol avvenuto ieri sulla 131 all'altezza di Giave ( LA NOTIZIA). Pare che i soldi fossero ...