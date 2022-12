Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 1 dicembre 2022 | Trono Classico e Over

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 1 dicembre 2022), 1è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 1, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diIeri Biagio ha conosciuto Silvia ma lei non ha l’esclusiva. La donna afferma di non voler conoscere altridel parterre e inizia a non fidarsi più di Biagio, per cui tra i due c’è stato uno scontro. La tronista Lavinia è andata in esterna ...