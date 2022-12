15enne morto dopo aver mangiato sushi | domani un evento a Capodimonte

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa lasciato una traccia indelebile nei cuori di amici e compagni del liceo Pansini di Napoli, Luca Piscolo, ildeceduto un anno fain un ristorante della città., in occasione del primo anniversario della scomparsa, è stata organizzata un’iniziativa nel bosco di, davanti all’albero, un leccio, che venne piantato in sua memoria. L’amore di chi lo ha conosciuto ha fatto sì anche che gli venisse dedicato anche il premio, il “NarrAzione Luca Piscopo” giunto alla quinta edizione. Particolarmente toccanti sono le parole della lettera che alle 15 di, nel corso dell’incontro davanti al “suo” albero, verrà letta da chi gli voleva e gli vuole sempre bene: “la nostra classe senza ...

Agenzia ANSA

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche La madre di Riccardo Faggin: "E'per la bugia sulla laurea. La colpa è anche nostra" La ...Michele Monti è l'ottava vittima della frana ad Ischia, ilcon i fratellini, nel frattempo i genitori sono ancora dispersi. Di Alessia Conte 29 Novembre 2022 Frana ad Ischia, sale il numero delle vittime Sono passati pochissimi giorni dalla ... 15enne morto dopo il sushi, il ricordo domani a Capodimonte - Campania (ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Ha lasciato una traccia indelebile nei cuori di amici e compagni del liceo Pansini di Napoli, Luca Piscolo, il 15enne deceduto un anno fa dopo avere mangiato sushi in un ...Il fango che ha devastato una zona di Casamicciola Terme, a seguito dell'alluvione di sabato mattina, continua a restituire corpi. Le squadre di soccorritori che lavorano a via Celario ...