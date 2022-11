Wilma Goich | “Sono stata con ragazzi più giovani di 20-30 anni”

Tra i personaggi che più stanno facendo parlare di sé durante questa edizione del Grande Fratello Vip 7 c'è, senza ombra di dubbio,. Non solo gli atteggiamenti della cantante, che spesso non sono andati giù al pubblico come quelli nei confronti di Micol Incorvaia, ma anche la sua passione per Daniele Dal Moro, vengono ...Due di picche al Gf Vip 7. Nell'ultima puntata abbiamo assistito al proseguo della profonda amicizia trae Daniele Del Moro. Quest'ultimo ha definito il loro rapporto come un'amicizia speciale, mentre la donna ha affermato di essersi proprio innamorata del suo coinquilino. Tra i due, la ...Tra i personaggi che più stanno facendo parlare di sé durante questa edizione del Grande Fratello Vip 7 c’è, senza ombra di dubbio, Wilma Goich. Non solo gli atteggiamenti della cantante, che spesso ...Wilma Goich e Patrizia Rossetti: amicizia finita Il comportamento di Wilma alle spalle dell'amica colpisce gli spettatori ...