Roma | l’influenza vola tra i bambini più piccoli | boom di infezioni Mancano gli antibiotici

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Aè allarme influenza e bronchioliti tra ipiù. Non solo, a rendere la situazione ancora più preoccupante è la mancanza die sciroppi. A segnalare il caso è il Messaggero: nelle farmaciene non si trovano il Cefixoral e lo Zimox,che vengono prescritti dai pediatri. Influenza, allarme a: i farmaci non si trovano L’allarme, riporta il quotidianono, è scattato nelle industrie farmaceutiche che hanno “difficoltà nella produzione per l’aumento dei costi e per reperire alcuni principi attivi”. Una situazione che preoccupa i pediatri considerato che nell’ultima settimana è stato raggiunto il picco influenzale con un’impennata anche di bronchioliti. Ad essere più colpiti sono i ...