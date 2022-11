Roma | fanno shopping con carte di credito rubate | 2 arresti

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Gli uomini della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara per contrastare le truffe nei confronti di persone anziane, oggetto di campagna di informazione da parte della Questura, hanno messo in atto servizi di controllo presso bancomat e esercizi commerciali dove, come già capitato, potrebbero essere utilizzate impropriamentedio bancomat sottratti alla vittima di turno. Qualche giorno fa, il 25 novembre, gli agenti hanno arrestato 2 uomini di origine campana già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, riconosciuti quali autori di acquisti effettuati la settimana precedente, condi. Beccati a fare spese in un negozio sportivo Chiamati dalla Direzione del centro commerciale, gli agenti del III Distretto Fidene, immediatamente giunti ...

