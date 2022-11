Qatar 2022 | invasione di campo “acrobatica” in Tunisia Francia – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nessun messaggio sociale, ma la voglia di far vedere a tutti la sua abilità nel fare un backflip:ferme perdiDurante la partita trac’è stata la secondadidi. Niente messaggi sociali, ma solo tanta voglia di far vedere che si è capaci di fare un backflip. Now that’s what I call a pitch invasion!Not sure yet what he was protesting but the double backflip was magnificent (via @Taranga Datta) #Fra ##FRATUN ##WorldCup pic.twitter.com/RKDNruJ3cj— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) November 30,L'articolo proviene da ...