Pisa vs Ternana

Tunisia - Australia 0 - 1 14:00 Polonia - Arabia Saudita 2 - 0 17:00 Francia - Danimarca 2 - 1 20:00 Argentina - Messico 2 - 0 CALCIO - SERIE B 15:00 Parma - Modena 1 - 2 18:003 - ...La Ternana, dopo l'esonero del livornese Cristiano Lucarelli che pur aveva riportato la squadra umbra in B, dopo la cocente sconfitta con il Pisa, punta un altro toscano come suo ...Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a ...