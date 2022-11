“Non sapete che succede tra i giudici” Ballando | è Rossella Erra a svelare il dietro le quinte

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Acon le stelle ormai è una presenza fissa anche particolarmente apprezzata dal pubblico per il suo carattere schietto e senza fronzoli.è la “voce del popolo” del programma condotto da Milly Carlucci su Rai1. La 48enne di Portici per anni ha lavorato come commercialista e ha fatto il suo esordio in t grazie a Caterina Balivo che ne individuò le potenzialità facendola debuttare nel programma Vieni da me dove ricoprì il ruolo di ambasciatrice del popolo.è intervenuta a Casa Pipol, la trasmissione social che è visibile sulla pagina Instagram di The Pipol News condotta da Giovanna Abate. La presenza della “voce del popolo” è stata l’occasione per parlare dicon le stelle e di tutte le polemiche e i retroscena di questa stagione dello show ...