Manovra | i fondi per la metropolitana di Roma | ecco i soldi per completare la linea C

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il governo Meloni è pronto a iniziare l'iter parlamentare per la Legge di Bilancio, firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una delle novità, che non era inserita nella prima bozza, ...

Ieri, al testo definitivo della, al capitolo risorse per il trasporto pubblico locale e di massa, si è aggiunto un articolo dedicato all'infrastruttura della Capitale. Isaranno ..."Questa è unainsufficiente e iniqua perché non tiene conto dell'inflazione all'11,8%: ... Sono iper la sanità pubblica. Questo è un governo che sta pensando a privilegiare la sanità ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di bilancio. In totale, gli articoli salgono a 174 contro i 156 dell’ultima bozza. Resta fissato a 60 euro l’obbligo di accettare ...«Questa è una manovra insufficiente e iniqua perché non tiene conto dell'inflazione all'11,8%: quello che dà con la mano destra viene tolto, con gli interessi e soprattutto per i ceti più poveri e pop ...