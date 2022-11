Incidente a Roma | camion fuori strada sul Gra | morto autista

Roma, incidente mortale sul Gra: camion finisce contro il ponte

sul Gra: camion si schianta contro un ponte: un morto, code e rallentamenti Il mistero di Riccardo, morto in unla notte prima della laurea. L'Università: 'Da tempo non ...Alle prime ore di oggi un uomo di 55 anni di Aprilia alla guida di un camion è morto in seguito a unsul Grande Raccordo Anulare a. L'è avvenuto intorno alle 4 sulla complanare all'altezza dell'uscita di Tor Bella Monaca. Da quanto si apprende si è trattato di unautonomo: il camionista si è schiantato ...