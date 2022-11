Comune di Bitonto | Concorso per 3 Agenti Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Istruttore di Vigilanza Agente di, tali Risorse verranno assegnate al Servizio, Personale inquadrato in categoria C. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi comunica che ildiha indettopubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre istruttori di vigilanza -di, categoria giuridica C, posizione economica C1, CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare al ...