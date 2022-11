Traffico Roma del 29-11-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltorallentato per incidente sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico in tangenziale code pertra San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni code peranche tra via Cilicia e via Acaia In quest’ultima direzione chiuso lo ricordiamo fino a cessate esigenze per accertamenti tecnici sulle alberature il tratto di viale del Policlinico tra viale dell’Università e Piazza Girolamo Fabrizio prestare attenzione alla segnaletica proseguono i lavori in Piazza Ungheria le linee tram 23 sono pertanto integralmente sostituite da bus mentre la linea tram 19 sostituita da bus nella tratta a Porta Maggiore piazza Di Mento maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...