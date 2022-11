Samantha De Grenet racconta tutto | da brividi

... la showgirl romanaDetorna in Tv, nel salotto di Silvia Toffanin, per raccontare di aver finalmente superato il momento peggiore: quello della diagnosi e dell'intervento. Ma spesso ...De, ospite di Verissimo, ha parlato della sua lotta contro il tumore. La showgirl ha confessato di aver vissuto attimi molto duri, che l'hanno costretta a chiudersi in bagno per ...La showgirl è tornata in Tv a Verissimo per parlare della sua malattia come aveva fatto due anni fa. Con lei il figlio Brando ...Samantha De Grenet, ospite di Verissimo, ha parlato della sua lotta contro il tumore. La showgirl ha confessato di aver vissuto attimi molto duri, che l’hanno costretta a chiudersi in bagno per abband ...