Mattia Binotto non sarà più il team principal della Ferrari in Formula 1

(Di martedì 29 novembre 2022)lavorava inda 28 anni e da quattro stagioni era il coordinatoregestione sportiva in

Con una breve nota è arrivata l' ufficialità sullo scenario anticipato venerdì scorso, le dimissioni didalla direzione della Gestione Sportiva Ferrari. "La Ferrari comunica di aver accettato le dimissioni di, che lascerà il ruolo di team principal della Scuderia Ferrari il ...Finisce l'era diteam principal del Cavallino. Si chiude un quadriennio in mezzo a silenzi assordanti. "Il problema di noi italiani è che non abbiamo pazienza, altrove non hanno vinto ...Ufficiali le dimissioni Mattia Binotto a capo della scuderia Ferrari. Dopo le prime indiscrezioni a ridosso del Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultimo della stagione 2022, di un cambio alla guida del team ...Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) annuncia di aver accettato le dimissioni di Mattia Binotto che il 31 dicembre lascerà il suo ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari.