Juventus | Gazzetta | “Arriva alla fine l’era Agnelli”

Leggi su seriea24

(Di martedì 29 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lalacambia faccia in una serata dopo le dimissioni importanti del Cda. “Le dimissioni La notizia è diventata ufficiale poco prima delle 22 attraverso un comunicato ufficiale dopo una giornata impegnativa: il Cda si era riunito in via straordinaria per decidere il futuro di una società particolarmente scossa dagli eventi negli ultimi 12 mesi. L’ultima avvisaglia che qualcosa di grosso stesse accadendo era stato il secondo rinvio dell’assemblea degli azionisti, comunicato circa una settimana fa, che daottobre era slittata anovembre e poi addirittura posticipata al 27 dicembre. La motivazione, secondo quanto è stato spiegato in un comunicato, era la necessità di recepire i rilievi fatti dConsob ...