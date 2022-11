Iran | ex calciatore iraniano Ghafouri rilasciato su cauzione a Teheran

(Di martedì 29 novembre 2022), 29 nov. (Adnkronos/Dpa) - L'exiano Voriaè statosudopo essere stato arrestato con l'accusa di propaganda contro il sistema politico e per aver offeso la squadra nazionale. Lo ha comunicato l'autorità giudiziariaiana.è stato per anni uno dei principali critici del governo di, in particolare per la discriminazione contro le donne. I suoi commenti e opinioni lo hanno portato a essere licenziato dal suo club, l'Esteghlal, nel 2021, sebbene fosse estremamente popolare tra i tifosi e da molti anni non è stato convocato in nazionale. Durante le recenti proteste antigovernative inha sostenuto i manifestanti e ...

... corpo riesumato con gli stessi vestiti che indossava quando sparì: 'Ora serve solo il Dna' IlVouria Ghafouri arrestato per 'insulto e propaganda' in: 'Preso davanti al figlio' Il ...... sicuramente ilcon più esperienza in campo internazionale grazie alle sue molteplici partite in Champions League con il Chelsea. Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ]: . A ...Non hanno pace le partite dei Mondiali di calcio per i giocatori dell’Iran. Dopo la loro protesta, ora arrivano le minacce ...(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Le famiglie dei giocatori della nazionale di calcio iraniana ai Mondiali in Qatar "sono state minacciate di arresto e tortura se i calciatori non si comporteranno bene prima ...