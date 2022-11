(Di martedì 29 novembre 2022) Le dimissioni del Consiglio di Amministrazione, arrivate ieri sera, hanno generato un vero e proprio terremoto, anche in. Ildel club in apertura di Piazza Affari, non. Lo scrive Affari Italiani. “Le dimissioni del presidente Agnelli e di tutto il cdasi ripercuotono sulin. Nonostante l’annuncio da parte di Exor dell’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di presidentesocietà, in apertura di Piazza Affari ilnon”. Ilè a 0,26 perde già circa il 6%. A nulla è valso ...

IlNapolista

... un'altra società con un giro d'affari miliardario, ha annunciato il ricorso al Chapter 11... dopo il terremoto sotto tiro anche Exor Giornata drammatica oggi in Piazza Affari per il...Juve in Borsa Le dimissioni del presidente Agnelli e di tutto il cdaJuventus si ripercuotono sulin Borsa. Nonostante l'annuncio da parte di Exor dell'intenzione di indicare ... Il titolo della Juventus sospeso in Borsa, non riesce a fare prezzo - ilNapolista Concussione continuata alla camera mortuaria di Frosinone, rito abbreviato per l'ausiliaria Patrizia Menichini 59 anni ed il tecnico necroforo Pietro Corsi di 62 anni. Venerdi prossimo ...Consulta ora le nostre previsioni prezzi azioni italiane sviluppate per i titoli azionari di Mediobanca, Snam ed Elica.