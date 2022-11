Formaggio di Fossa | origini e abbinamenti

Leggi su panorama

(Di martedì 29 novembre 2022) Ildiha un sapore e un profumo inconfondibile, ma anche una storia davvero affascinante. Si tratta di unstagionato in tipiche fosse ovali di tufo.. Viene prodotto soprattutto tra Sogliano al Rubicone e Talamello. Haantichissime e il suo sapore inconfondibile lo rende adatto a essere un “da meditazione”, ossia un prodotto che nasconde una storia tutta da scoprire, morso dopo morso, attraverso le sue numerose sfumature di gusto che lo rendono unico in Italia e all’estero.e qualità Ildinasce da una pratica antichissima, che è stata perfezionata intorno al XIV secolo. Ha origine in tutta la zona dominata dalla famiglia Malatesta, dove vennero costruite fosse nel tufo, per proteggere ...