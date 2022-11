Un incredibile Lotito | Cragnotti | ti ringrazio

(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA -a dirsi,a vedersi. Ci si può commuovere (se non viene voglia di ironizzare) davanti alla foto in pagina che mai nessuno avrebbe immaginato di guardare:e ...

ilmattino.it

ROMA -a dirsi,a vedersi. Ci si può commuovere (se non viene voglia di ironizzare) davanti alla foto in pagina che mai nessuno avrebbe immaginato di guardare:e Cragnotti vis - à - vis, vicini ...... l'uomo scelto da Claudioe Igli Tare per guidare i capitolini: in cima alla lista del Loco ... Frasi pronunciate un paio di ore prima dell'esplosione del caso Bielsa, dell'dietrofront ... Salernitana, incredibile rimonta all'Olimpico: Lazio sconfitta 3-1 ROMA - Incredibile a dirsi, incredibile a vedersi. Ci si può commuovere (se non viene voglia di ironizzare) davanti alla foto in pagina che mai nessuno avrebbe immaginato di guardare: Lotito e Cragnot ...L'attaccante dell'Ecuador poteva arrivare ai biancocelesti, voluto da Marcelo Bielsa. Il dietrofront del tecnico argentino cambiò tutto ...