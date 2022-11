Monica Leofreddi e l’amore segreto con Antonello Venditti

Profonda empatia trae Silvia Toffanin . Durante l'ultima puntata di Verissimo, andata in onda il 27 novembre su Canale 5, la conduttrice ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e della sua ...Leggi Anche Suor Cristina dopo l'addio al velo: 'I primi vestiti che ho indossato sono stati dei jeans con catene' Leggi Anchee la storia d'amore con Antonello Venditti: 'Avevo ...Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno superato il dolore di un aborto. La coppia si conosce da 20 anni ed è sposata da 19. Un bel traguardo, ma chiaramente il percorso non è stato sempre in disce ...Famosissima giornalista amata dal pubblico italiano, Monica Leofreddi è una professionista stimata che ha lavorato spesso nel palinsesto Rai e come redattrice di diversi programmi. Non tutti sanno per ...