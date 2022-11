Izi e Disme insieme nel singolo Latitanza

(Di lunedì 28 novembre 2022)è il nuovodia Izi, rapper e amico che segna in questa occasione il suo grande e atteso ritornoè il nuovodia Izi, rapper e amico che segna in questa occasione il suo grande e atteso ritorno. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Prodotto da Dibla e scritto a quattro mani dae Izi,rappresenta la reunion musicale tra i due amici di vecchia data, accomunati dalla stessa appartenenza all’immaginario collettivo della Drilliguria e da sempre partecipi l’uno della carriera musicale dell’altro. In questogli stili e le caratteristiche peculiari die Izi si ...

Rapologia

In zona rap da segnalare l'EP di Inoki e Shocca, pessimo il disco di Shiva, favolosi i singoli di Vettosi e MV Killa, come quello di, forse addirittura qualcosa in più quello portato a ...- Voto 6,30 - La reunion musicale tra i due amici di vecchia data in un pezzo con una base latina tra chitarre che richiamano il flamenco econ tanto di citazione di "La Paranza" di ... Disme, Izi - Latitanza (testo) AGI - Una gran varietà di musica affolla le nuove uscite discografiche di questa settimana: dalla famiglia Bocelli, Alexia e i Neri per Caso con i loro brani natalizi, ad Elisa che duetta con i Muse, ...I due rapper pubblicano “Latitanza”, che mostra l’artista spezzino proseguire nel suo viaggio di sperimentazione latin ...