Borse giù con proteste in Cina Lagarde | l’inflazione non è al picco Petrolio ai minimi

(Di lunedì 28 novembre 2022) A Piazza Affari vendite sui titoli del settore oil e sulle utility, bene Leonardo e Iveco dopo la commessa in Brasile. Atlantia lascia il Ftse Mib, entra Erg

Dietrofront del dollaro, debole lo yuan . Leeuropee peggiorano e il prezzo del petrolio scivola a - 3% sulle incertezze innescate dalle proteste in molte città cinesi che chiedono le dimissioni del presidente Xi di fronte alla dura ... Borse in rosso con le proteste "zero Covid" in Cina. Petrolio ai minimi da un anno